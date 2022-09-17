Врачи тюменской ОКБ№1 приняли участие в съезде детских кардиохирургов

Свыше 300 медиков приехали в Нижний Новгород на Первый Всероссийский съезд детских кардиологов и специалистов по врожденным порокам сердца. На съезд приехали специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Самары и других городов России, а также из 12 стран мира.

Тюменскую ОКБ №1 представили сразу несколько докторов: завотделением кардиохирургии №2 (детское) Кирилл Горбатиков, завотделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Дмитрий Крашенинин, детский врач-сердечно-сосудистый хирург Илья Тотолин, и завотделением анестезиологии и реанимации №4 (детское) Егор Карпов."Детская кардиохирургия одна из самых сложных, наукоемких и ответственных областей хирургии, - поделился Дмитрий Крашенинин.

– Наша больница одна из немногих в стране, где используются определенные методики для осуществления паллиативной помощи новорожденным и недоношенным малышам с весом менее 2,5 килограмм. Наш опыт, особенности и нюансы тех или иных манипуляций очень заинтересовали коллег".

Одним из организаторов научной встречи стало межрегиональное объединение детских кардиохирургов "Общество специалистов по врожденным порокам сердца". "В прошлом году я стал одним из учредителей этой ассоциации. Наша главная цель - объединение специалистов, оказывающих помощь детям с патологией сердечно-сосудистой системы, а также решение вопросов взаимодействия врачей", - рассказал Кирилл Горбатиков.

Сегодня в обществе- свыше 500 врачей из России и стран ближнего зарубежья."Когда лечишь детей с такими пороками, особенно необходим мультидисциплинарный подход, уточнила Наталья Ильина, пресс-секретарь ОКБ № 1 (г. Тюмень).