Тюменский ХК "Рубин" проведет первую выездную серию

Чемпион ВХЛ-2022, клуб "Рубин" готовится к первой выездной серии нового сезона.

В регулярном чемпионате тюменский клуб стартовал дома, однако не так удачно. 3 сентября "Рубин" проиграл "Югре" со счетом 0:2, 5 сентября уступил "Ростову" - 2:3.

Первую победу одержал 7 сентября, одолев "Буран" из Воронежа - 4:1. Оформил дубль нападающий Роман Чемерикин, открыв счет в матче и установив окончательный результат. По шайбе забросили форварды Никита Попугаев и Денис Дюрягин.



"Оба гола получились благодаря партнерам, - прокомментировал Роман Чемерикин. – Старт чемпионата у нас не задался, но ничего, исправляем ситуацию".

В первом выезде "Рубину" предстоит четыре игры. 15 сентября тюменские хоккеисты скрестят клюшки с "Южным Уралом" в Орске, 17 сентября – с "Челметом" в Челябинске, 19 сентября – с "Зауральем" в Кургане. Завершится турне в Верхней Пышме поединком с "Горняком", он состоится 21 сентября, сообщает Вслух.ру.