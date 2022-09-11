За пять лет в Аромашевском районе ввели в оборот 75 участков пашни

Общая площадь 45 тыс. 340 га. Об этом глава Аромашевского района Игорь Власов рассказал на совещании "Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения" губернатору Тюменской области Александру Моору.

"За пять лет в районе сформировано и зарегистрировано право муниципальной собственности на 178 земельных участков из невостребованных земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 15 тысяч 228 га. Всего по результатам аукционов заключено договоров аренды на 54 тысячи 245 га земель сельскохозяйственного назначения", - говорит Власов.

На 6 августа по Аромашевскому району объем пашни в обработке составляет 34 тыс. 338 га. Введено в оборот неиспользуемой земли 8 тыс. 496 га почти во всех сельских поселения района, сообщила Тюменская линия.