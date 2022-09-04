Многоквартирный дом в Аромашево построят на месте аварийного жилья

Демонтаж бывшего общежития профессионального училища проводится на ул. Октябрьской в с. Аромашево. На месте аварийного здания построят многоквартирный дом со служебными квартирами для медиков и учителей. Новоселами станут и инвалиды. Об этом рассказали Тюменской линии в администрации Аромашевского района.

"Проект дома находится в разработке. Планируем, что жилье в нем пойдет по программам переселения, частично это будут служебные квартиры и улучшение жилищных условий инвалидов первой и второй групп. Возведет его частный инвестор, а квартиры будут выкуплены за счет регионального бюджета. К ноябрю застройщик должен приступить к закладке фундамента. Планируем, что дом в кирпичном исполнении будет сдан уже осенью 2023 года", - пояснил первый заместитель главы района Иван Пятилетов.