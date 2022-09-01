ГИБДД проведет на Цветном бульваре акцию "Дорога в школу"

16:54 31 августа 2022
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1 сентября с 16:00 у аки на Цветном бульваре сотрудники ГИБДД и партнеры проведут акцию #ДорогаВШколу.

 В программе: мастер-классы по оказанию первой помощи, "Тотальный экзамен по ПДД", обучение детей основам дорожной безопасности вместе с "Лабораторией безопасности", детский концерт.

"А еще мы вместе с автогонщиками смоделируем опасные ситуации, которые бывают, к сожалению, на дорогах. Всем юным участникам световозвращатели, первоклассникам- жилеты со световозвращающими нашивками", - отметили в ГИБДД.

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