Школьникам официально запретили пользоваться телефонами на уроках

Мобильные телефоны с этого учебного года на уроках использовать не допускается, чтобы они не отвлекали школьников от занятий, об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на IX Общероссийском родительском собрании.

Запрет использования мобильных телефонов в школе распространяется только на учебный процесс.

Сергей Кравцов:

Мобильные телефоны у детей могут быть, чтобы позвонить, пообщаться, вопросы какие-то решить, но, что касается уроков, то в соответствии с СанПиНами, мобильные телефоны на уроках в учебных целях использовать не допускается.

Для экстренной связи телефон, конечно, может присутствовать у ребёнка, но всё, что касается учебного процесса, учебной программы, здесь телефоны не используются.

С 1 января 2021 вступили в силу Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которым "для образовательных целей мобильные средства связи не используются".

Телефоны нельзя использовать во время урока вместо компьютера или планшета в связи с тем, что такие гаджеты имеют маленький размер экрана, что провоцирует напряжение органов зрения и нарушение осанки.

Новые санитарные правила устанавливают, в том числе, требования к образовательному процессу с применением электронных средств обучения. Диагональ интерактивной доски должна составлять не менее 165,1 см. Минимальная диагональ для монитора компьютера или ноутбука - не менее 39,6 см, для планшета - 26,6 см.