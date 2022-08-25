Министр просвещения РФ для родителей школьников проведет общероссийское собрание

Министр просвещения Сергей Кравцов на Общероссийском родительском собрании 31 августа в прямом эфире ответит на вопросы, как начнётся новый учебный год, какие новшества ждут школьников и их родителей и другие вопросы.

Министр расскажет о ходе капремонта школ, родительском контроле за ремонтом и строительством, "золотом стандарте" образования, единой образовательной программе и многом другом. Исходя из данных мониторинга обращений, направленных в Минпросвещения к собранию, это те вопросы, которые волнуют родителей.

Встреча пройдёт в формате открытого межрегионального диалога с подключением из всех округов страны. Участие в собрании также примет губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Трансляция на сайте минпросвещения и в ВК-сообществе министерства начнется 31 августа в 10:30 (мск).