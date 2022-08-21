Кабинеты раннего выявления заболеваний работают в тюменской поликлинике

В Городской поликлинике №12 (г. Тюмень) эффективно работают мужской и женский кабинеты раннего выявления заболеваний (КРВЗ). В медицинской практике сотрудников кабинетов раннего выявления заболеваний уже есть интересные случаи. Например, история молодой женщины, которая наблюдалась с дерматологическим заболеванием - себорейным кератозом. У пациентки на на лице, шее, плечах и спине появлялись очаговые доброкачественные новообразования. Они напоминали выпуклые бородавки с неровными краями, могут быть с гладкой или шероховатой поверхностью. Довольно часто под доброкачественную опухоль маскируется меланома (рак кожи). Самое главное – не упустить момент для лечения.

Женщина посещала кабинет раннего выявления заболеваний в 2018, затем в 2019 году. Потом - перерыв в полтора года по причине пандемии. В следующий раз она обратилась на прием уже в 2021 году. Некоторые высыпания насторожили сотрудника, был выдан маршрутный лист для дальнейшего обследования. И не зря! На ранней стадии обнаружено злокачественное новообразование кожи. Теперь молодая женщина находится на диспансерном наблюдении и лечится у онколога.

Основная цель деятельности кабинетов раннего выявления заболеваний – профилактическая. Своевременное обращение может выявить онкологическое заболевание на ранней стадии. Пациент оперативно получит рекомендации врача и начнет лечение. А дальше необходимо соблюдать три простых принципа здорового образа жизни: отказ от курения; контроль массы тела, пусть в вашем меню постоянно будут овощи, фрукты, продукты из цельного зерна злаковых культур; а также умеренная, но регулярная физическая нагрузка, уточнила Ольга Мумджян, пресс-секретарь Городской поликлиники №12.