Тюменцам напомнили о важности защиты глаз

14:36 14 августа 2022
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Летом возрастает число обращений к врачам по поводу инородного тела в глазу
Лето диктует определенный образ жизни, когда дачники стремятся максимально благоустроить свои жилища и нередко берутся за столярные или слесарные работы, забывая о технике безопасности.

Как пояснили в пресс-службе ОКБ №2, за одни только сутки на этой неделе в приемное отделение обратилось 110 человек, в основном по поводу воспалений и инородных тел в глазу.

Специалисты ещё раз напоминают тюменцам о необходимости использования защитных очков при проведении столярных, слесарных, строительных и прочих работ. В случае травмирования глаза нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Любые попытки справиться с проблемой самостоятельно могут усугубить ситуацию.
Инородные тела могут спровоцировать кератит, увеит, блефарит, конъюнктивит, в тяжёлых случаях – отслойку сетчатки, катаракту и даже глаукому. Особенно опасны металлические инородные тела. Даже при незначительном размере они могут окислиться и оказать токсическое воздействие на ткани глаза, сообщил Вслух.ру.

Теги: медицина
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