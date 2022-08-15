Тюменцам напомнили о важности защиты глаз

Летом возрастает число обращений к врачам по поводу инородного тела в глазу

Лето диктует определенный образ жизни, когда дачники стремятся максимально благоустроить свои жилища и нередко берутся за столярные или слесарные работы, забывая о технике безопасности.

Как пояснили в пресс-службе ОКБ №2, за одни только сутки на этой неделе в приемное отделение обратилось 110 человек, в основном по поводу воспалений и инородных тел в глазу.

Специалисты ещё раз напоминают тюменцам о необходимости использования защитных очков при проведении столярных, слесарных, строительных и прочих работ. В случае травмирования глаза нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Любые попытки справиться с проблемой самостоятельно могут усугубить ситуацию.

Инородные тела могут спровоцировать кератит, увеит, блефарит, конъюнктивит, в тяжёлых случаях – отслойку сетчатки, катаракту и даже глаукому. Особенно опасны металлические инородные тела. Даже при незначительном размере они могут окислиться и оказать токсическое воздействие на ткани глаза, сообщил Вслух.ру.