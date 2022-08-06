У эндокринных хирургов ОКБ №1 появились новые возможности

С середины лета второе хирургическое отделение Тюменской областной клинической больницы №1 работает в корпусе №1 на ул. Котовского. "Увеличение коечного фонда с 8 до 25 коек дало возможность госпитализировать большее количество пациентов, а значит - проводить еще больше операций", - прокомментировал Максим Никулин, заведующий хирургическим отделением №2.

Хирурги отмечают рост выявленных заболеваний эндокринной системы у жителей Тюменской области. Своевременность установления диагнозов связана с доступностью и хорошим качеством диагностики в медицинских организациях региона. "Подавляющее большинство наших пациентов - жители Тюмени и области, - рассказал завотделением. - Конечно, из ЯНАО и ХМАО на операции к нам тоже приезжают".

Самая распространенная причина оперативного вмешательства у пациентов - патология щитовидной железы. По статистике таким болезням женщины подвержены в четыре раза чаще, чем представители сильного пола. "Средний возраст наших пациентов - от 45 до 70 лет, - сказал Максим Олегович. - Мы оперируем и детей. Самому маленькому в моей практике было 9 лет. Проблемы со щитовидной железой у ребятишек выявляются значительно реже. Стоит отметить, что эта категория пациентов требует особого внимания". Эндокринные хирурги выполняют не только открытые, но и малотравматичные вмешательства. Подобные методики широко применяются при лечении как щитовидной железы, так и надпочечников, уточнила Наталья Ильина, пресс-секретарь ОКБ №1.