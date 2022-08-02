Сервисы VPN повышают шанс утечки персональных данных

Член Общественной палаты России рассказал, что использование VPN может спровоцировать утечку данных. Несколько россиян из блогосферы уже стали жертвами киберпреступлений.
Никита Данюк, член Общественной палаты РФ и замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, сравнил кибермошенников с карманниками, которым проще украсть кошелек в толпе и остаться незамеченными. По словам эксперта, чем больше людей начинают использовать VPN-сервисы, тем популярнее они становятся у аферистов. Данюк не рекомендует использовать VPN при работе в банковских приложениях и соцсетях:
Через VPN происходит кража не только адресов электронной почты, номеров телефонов и других сведений, но и паролей, причем иногда в незашифрованном виде. Этому способствует то, что в России сохраняется пока низкий уровень цифровой культуры, многие юзеры пользуются одним паролем для разных аккаунтов, что облегчает задачу преступникам.
VPN — виртуальная частная сеть обеспечивает доступ к заблокированным сайтам. Но при этом через сервис может происходить утечка данных пользователей, а эти персональные данные могут открыть доступ к аккаунтам в соцсетях.
По информации из исследования Positive Technologies, в 2022 году в 21% случаев кибератаки совершались на данные пользователей VPN-сервисов. В 58% последствиями атак на частных лиц становится утечка данных, в 26% – финансовые потери.
По сообщению газеты ВЗГЛЯД, жалобы на утечку данных в Интернете появляются часто. Москвичка Алина Демина сообщила в соцсетях о шантаже со стороны незнакомого мужчины, который получил доступ к ее откровенным фотографиям. По словам девушки, причиной утечки, судя по всему, стал VPN-сервис, который она скачала для доступа к Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). Мошенник сообщил, что купил снимки вместе с паролями и логинами к соцсетям в открытом доступе.
Пользователь Марина Смирнова рассказала историю своей матери, чьи банковские аккаунты оказались взломаны хакерами после установки VPN. Неизвестные сняли со счета пенсионерки накопления в сумме 612 тысячи рублей
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru