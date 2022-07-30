Тюменский "Рубин" готовится к новым турнирам

В августе тюменский клуб "Рубин", чемпион Высшей хоккейной лиги прошлого сезона, проведет два турнира, в том числе на домашнем льду.

Обладатель Кубка Петрова с 11 по 13 августа примет участие в турнире Almet Oilers Cup в Альтемьевске (Республика Татарстан). Здесь "Рубин" скрестит клюшки с другими чемпионами ВХЛ разных лет: местным "Нефтяником", "Югрой" и "Торосом" из Нефтекамска.

С 26 по 28 августа "Рубин" проведет традиционный домашний турнир. На лед Дворца спорта выйдут "Челмет" из Челябинска, "Молот" из Перми и "Омские крылья".

В пресс-службе клуба Вслух.ру сообщили, что, помимо турниров, планируются несколько товарищеских матчей.

В межсезонье в команде произошли перестановки. За "Рубин" продолжат играть Егор Назаров, Алексей Щетилин, Дмитрий Лютов, Денис Давыдов, Никита Мокин, Александр Осипов, Александр Федотов, Илья Колганов, Никита Брютов, Николай Владимиров, Егор Егоров, Роман Чемерикин. Среди новичков клуба Алексей Дробин, Денис Дюрягин, Илья Кляузов, Кирилл Кремзер, Владислав Кулиев, Герман Нестеров, Никита Попугаев, Артём Рожковский, Тимур Таратунин. Несколько игроков на просмотрах.