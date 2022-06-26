Больше десяти тысяч случаев присасывания клещей к людям зафиксированы в Тюменской области

Как защититься от кровососущих - переносчиков клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза?

Напомним, эти заболевания поражают внутренние органы, включая головной мозг, и могут привести к инвалидности, а в некоторых случаях — к смерти.

Чтобы избежать укусов и заражения, медики советуют, собираясь в парк или лес, надевать максимально закрытую одежду и обувь. Открытые участки тела и одежду обрабатывать противоклещевыми препаратами. Вернувшись домой, обязательно осматривать себя, особенно внимательно — область шеи и за ушами. Кстати, животных после выгула тоже нужно проверять. Букеты полевых и луговых цветов лучше не приносить домой. Чтобы не подхватить клеща на приусадебном участке, обработайте сад и огород инсектоакарицидными средствами. Главная защита от кровососущих - профилактическая прививка от клещевого энцефалита.

Если клещ всё же присосался, то когда извлечёте его, отнесите в лабораторию для исследования на вирус клещевого энцефалита. В случае, если результат окажется положительным, а вы не привиты, срочно обратитесь за медицинской помощью. Вам введут иммуноглобулин. Сделать это надо не позднее 96 часов с момента укуса, сообщает АИФ-Тюмень.