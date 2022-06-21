Пятый выпуск состоялся в Тюменском президентском кадетском училище

Аттестаты о среднем общем образовании получили 103 воспитанника Тюменского президентского кадетского училища. Это пятый выпуск, самый многочисленный и наиболее успешный в учебе: 23 отличника и 57 хорошистов.

Торжественная линейка прошла на плацу учебного заведения, поздравить кадет с окончанием 11 курса пришли полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Александр Моор, глава Тюмени Руслан Кухарук, Герой России Владимир Шарпатов, представители духовенства и другие официальные лица.

Губернатор Тюменской области Александр Моор:

Желаю вам, чтобы как бы ни сложилась ваша судьба, вы смогли пронести через всю свою жизнь настоящую мужскую дружбу, кадетское братство. Будьте уверены в себе, твердо идите к намеченной цели. Верю в ваши силы!

Тюменское президентское кадетское училище" создано по распоряжением Правительства РФ и приказу министра обороны РФ, работает с сентября 2013 года. Учебное заведение рассчитано на 840 кадет и представляет собой тип инновационного образовательного учреждения, целью которого является подготовка всесторонне образованных и патриотически настроенных молодых людей. Ребята углубленно изучают иностранные языки, физику и математику, физкультуру и спорт, ведется военно-патриотическая подготовка, занимаются научно-исследовательской и проектной деятельностью, участвуют в олимпиадах, спортивных соревнованиях, конкурсах и фестивалях различных уровней.