Новый Мобильный медицинский центр работает в Тюменской области

На базе тюменского Многопрофильного консультативно-диагностического центра (МКДЦ) начал свою работу Мобильный медицинский центр. Он создан н для оказания медицинской помощи сельскому населению врачами-специалистами.

Узкие специалисты: уролог, кардиолог, эндокринолог, сердечно-сосудистый хирург, эндоскопист, врачи функциональной и ультразвуковой диагностики, работающие в Мобильном центре, будут проводить диагностические исследования, консультативные осмотры, отбирать пациентов на оперативное лечение, госпитализацию.

На начальном этапе выбраны три пилотных района Тюменской области: Исетский, Нижнетавдинский, Ярковский, куда врачи Мобильного медцентра будут выезжать регулярно. "Цель работы выездного мобильного центра — не просто осмотр пациентов, а отслеживание состояния их здоровья в динамике. Доктора будут нести ответственность за последующее лечение людей, помогая сохранить и восстановить их здоровье. В этом отношении организация мобильного центра полностью соответствует целям нацпроекта "Здравоохранение" и его программы в Тюменской области "Модернизация первичного звена здравоохранения", — говорит главный врач МКДЦ Дмитрий Бутов.

Выездная бригада уже побывала в районах. С 18 по 25 мая специалисты осмотрели 280 человек, многие из которых направлены на дообследование в районные поликлиники, медицинские учреждения Тюмени. Так, одну из пациенток врач-кардиолог направил и записал на коронароангиографическое обследование сосудов сердца, что позволит решить вопрос о дальнейшей тактике ее лечения, сообщила Наталья Калугина, пресс-секретарь многопрофильного консультативно-диагностического центра.

"Мы — в начале большого пути. И если спустя год работы мы увидим реальное снижение смертности и инвалидизации в пилотных районах, значит мы идём по верной дороге", — отмечает заведующий мобильным медицинским центром Павел Грибанов. В таком случае опыт выездной работы будет распространен на другие территории.