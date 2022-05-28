Более ста двадцати тюменцев подали заявки на вступление в регистр доноров костного мозга через почту

Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, Почта России и Русфонд подвели промежуточные итоги совместного проекта, который открыл новый этап в развитии донорства костного мозга в России.

- За десять месяцев его работы почта отправила наборы с палочками для взятия биоматериала 10 003 добровольцам, из них более 120 человек – жители Тюменской области. Все они получили возможность вступить в регистр удаленно, без визита в лабораторию для сдачи крови, - рассказали корреспонденту Мегатюмень в пресс-службе УФПС по Тюменской области.

Лаборатория Национального РДКМ в Казани получила 3 436 конвертов с собранным биоматериалом, сейчас это в среднем 127 штук в неделю. После запуска проекта обнаружилось, что многие добровольцы по разным причинам задерживаются с обратной отправкой. Чтобы решить эту проблему, почта в 2022 году усовершенствовала возможности получения аналитики о движении писем.

Это позволило Национальному РДКМ точечно взаимодействовать с теми людьми, которые забыли забрать набор или сомневаются в своем решении.

Чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно оставить заявку на сайте rdkm.ru.