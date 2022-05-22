Послеродовые патологии успешно лечат в тюменской МСЧ "Нефтяник"

Женщины, дав жизнь одному или нескольким детям, могут длительное время переживать огромный дискомфорт из-за разрезов (разрывов) мышц и других послеродовых патологий. Их лечением занимаются не только врачи гинекологи, но и врачи колопроктологи.

Пациентка обратилась за помощью в клинику после повторных родов. Из-за стремительных родов и крупного плода у пациентки произошел разрыв тканей, а выполнить качественный шов после родов не было возможности. Через восемь лет врачи гнойной хирургии стационара "Нефтяник" скрупулёзно выполнили пластику - удалили рубцы и решили проблему хирургическим путём. Через неделю после операции пациентка уже отправилась домой. "К нам часто обращаются женщины с послеродовыми проблемами. В любом случае оттягивать визит к врачу, убеждая себя, что все пройдет само, бессмысленно", - говорит врач-колопроктолог Вячеслав Дгебуадзе, заведующий отделением гнойной хирургии МСЧ "Нефтяник".

Эффективность сложных операций оценивается по шкале Векснера. Из 20 возможных баллов дискомфорта до начала лечения пациентка отмечала 14 баллов, сразу после операции – уже 9 баллов. Через месяц после операции – 5 баллов. Полноценное восстановление займет около полугода, но уже сегодня женщина вернулась к привычному ритму жизни и жалеет, лишь о том, что не пришла на прием к хирургу раньше.

В клинике "Нефтяник" успешно лечат различные послеродовые патологии. Передовые технологии и опыт врачей позволяют проводить многоэтапные и симультанные (совместные, одномоментные) операции с гинекологами и урологами: удалять опухоли, устанавливать сетки для коррекции выпадения внутренних органов, проводить все виды интимных пластик, уточнила Мария Стринадкина, представитель пресс-службы Медико-санитарной части "Нефтяник".