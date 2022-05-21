Претендовать на миллион могут ишимские медики-целевики

За два последних года в Областную больницу №4 Ишима по программе "Земский доктор" было трудоустроено 9 врачей и 12 фельдшеров. В этом году сюда приедут после учебы еще 28 специалистов. Все они могут претендовать на единовременную компенсационную выплату, сообщила Жанна Стрижак, представитель пресс-службы ГБУЗ ТО "ОБ №4" (г. Ишим).

У медицинских организаций появилась дополнительная возможность привлечь молодых специалистов для работы на селе. Правительство РФ внесло изменения в программу "Земский доктор/Земский фельдшер", расширив категории получателей единовременных компенсационных выплат. Если раньше в этих программах могли участвовать медики, живущие в селах, рабочих поселках, поселках городского типа или в городе с населением до 50 тыс. человек, то теперь – еще и выпускники медицинских колледжей и университетов. В том числе программа распространяется и на "целевиков", которые после окончания обучения по целевому набору возвращаются работать в свои населенные пункты.

Единовременные выплаты бывшим студентам-целевикам будут осуществляться после того, как они пять лет проработают в направившей их на учебу медорганизации. Участники программы, в частности, врачи, получат единовременные выплаты в размере 1 млн рублей, фельдшера, акушерки и медсестры - 500 тыс. рублей. "Сегодня больница, помимо целевиков, готова принять по программе врачей - педиатров, акушера-гинеколога, анестезиологов-реаниматологов, терапевта и оториноларинголога, а также 10 фельдшеров для работы в сельской местности, – рассказал главврач ОБ №4 Вячеслав Афанасьев.