Участниками "Бессмертного полка" в Тюменской области стали более 252 тыс человек

Бессмертный полк в Тюменской области собрал более 252 000 человек, сообщает информцентр регионального правительства.

Жители всех городов и сел региона вышли на улицы с портретами фронтовиков и тружеников тыла.

Более 40 тысяч человек приняли участие в шествии Бессмертного полка в Тобольске. В Тюмени в акции приняли участие около 95 тысяч человек. Колонна с портретами участников и ветеранов Великой Отечественной войны прошла Центральной площади до Технопарка по улице Республики.