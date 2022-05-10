Участниками "Бессмертного полка" в Тюменской области стали более 252 тыс человек

Бессмертный полк в Тюменской области собрал более 252 000 человек, сообщает информцентр регионального правительства.
Жители всех городов и сел региона вышли на улицы с портретами фронтовиков и тружеников тыла.
Более 40 тысяч человек приняли участие в шествии Бессмертного полка в Тобольске. В Тюмени в акции приняли участие около 95 тысяч человек. Колонна с портретами участников и ветеранов Великой Отечественной войны прошла Центральной площади до Технопарка по улице Республики.
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