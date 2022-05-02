Новое оборудование появилось в тюменском МКДЦ

Более 10 лет на базе тюменского многопрофильного консультативно-диагностического центра работает кабинет "Диабетическая стопа", помогающий пациентам с сахарным диабетом. Недавно здесь появилось новое оборудование и современные материалы: разгрузочные повязки для лечения стоп, съёмные разгрузочные лангеты, вакуумный аппарат.

Синдром диабетической стопы - одно из поздних осложнений диабета, когда одновременно поражаются сосуды, нервы, костная ткань и суставы стопы, снижается иммунитет. Осложнение встречается у каждого десятого пациента.

Чтобы избежать этой ситуации врачи кабинета "Диабетическая стопа" МКДЦ – Алсу Сабитова и Анна Лукина - проводят скрининг сосудистого синдрома нижних конечностей, обучают пациентов и их родственников правилам ухода за ногами, проводят школы-семинары как для пациентов, так и для врачей смежных специальностей. За первый квартал 2022 года в кабинет "Диабетическая стопа" обратилось 1940 человек. Почти половина из них — трудоспособного возраста.

Сейчас в кабинете активно внедряют наложение разгрузочных повязок для лечения диабетической остеоартропатии (разрушение костной и суставной тканей) и длительных незаживающих язв. Закуплен аппарат для вакуум-инстилляционной терапии атрофических ран стоп и голени. Лечение незаживающих ран с помощью отрицательного давления уже показало свою эффективность и доступно пациентам по полису ОМС, уточнила Наталья Калугина, представитель пресс-службы МКДЦ (г. Тюмень).