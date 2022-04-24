Прикроватные мониторы следят за состоянием пациентов тюменской больницы

В сентябре прошлого года в тюменскую Областную больницу №12 Заводоуковска поступило оборудование для мониторинга жизненно важных показателей здоровья пациентов в стационаре.

Системы мультипараметрового контроля витальных функций организма в количестве 31 монитора были закуплены в рамках национального проекта "Здравоохранение" и реализуемой в Тюменской области его программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". Оборудование предназначено для непрерывного наблюдения за пациентами в тяжелом и критическом состояниях. Оно позволяет в динамике оценивать жизненно важные функции организма - частоту и эффективность дыхания, артериальное и пульсовое давление, частоту и ритмичность пульса. Также медики смогут вести постоянный контроль сердечной деятельности пациента с помощью электрокардиографии.

С помощью функций записи кислородо-кардио-респирограммы можно оценивать работу сердца, наличие, частоту и длительность остановок дыхания у спящего пациента и т.д. При отклонении параметров от нормы система подает громкий звуковой сигнал тревоги, оповещая медработников. "Такие мониторы незаменимы в операционных залах, палатах интенсивной терапии и реанимации, противошоковых, где мониторинг показателей имеет особую важность для быстрого и эффективного лечения пациентов в критическом состоянии", – рассказал заместитель главного врача по медицинской части ОБ №12 Евгений Ердушкин. По его словам, за 7 месяцев эксплуатации оборудование помогло специалистам в лечении уже более тысячи тяжелобольных пациентов. Мониторы установлены в отделениях кардиологии и анестезиологии-реанимации заводоуковской больницы, а также в отделении анестезиологии-реанимации моноинфекционного госпиталя на базе филиала Упоровской районной больницы, сообщила Алёна Мальцева, представитель пресс-службы Областной больницы №12 (г. Заводоуковск).