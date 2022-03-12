В тюменском реабилитационном центре организовали масленичные гулянья для детей

В тюменском реабилитационном центре "Родник" сейчас отдыхают 58 детей и 50 взрослых. Для них здесь организовали праздничные гулянья "Приходи, честной народ, Масленица всех зовёт!".

Масленица это один из самых шумных и весёлых праздников в России и отдыхающих центра в течение всего дня ожидало много интересных мероприятий.

Открылся праздник конкурсом "Спой частушку-веселушку", где ребята и родители исполняли частушки о Масленице. На творческих посиделках педагоги, показали ребятам и родителям как из картона, ниток и бумаги можно изготовить главные атрибуты праздника Масленицы – солнышко и матрёшку. В итоге все участники мастер-класса изготовили чудесные поделки, которые они по окончанию смены увезут с собой домой, как напоминании о приятном и полезном времяпровождении.

Не обошлось и без спортивных состязаний на свежем воздухе "Удалецкие забавы". Ребята приняли участие в эстафетах, проявив командный дух, взаимовыручку, смекалку, умения и знания. В заключение праздничного дня прошла развлекательная игровая программа "Масленичные гулянья" с традиционным сожжением чучела, а также с душевными посиделками с блинами, баранками и горячим чаем.

По материалам департамента социального развития Тюменской области.