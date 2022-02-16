Учебно-научные центры четырех ведущих вузов России будут бесплатно обучать одаренных детей

Правительство утвердило перечень вузов, чьи учебно-научные центры для одаренных детей будут полностью финансироваться из бюджета. В таких центрах обучаются юные исследователи из отдаленных регионов страны.

В список вузов вошли МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Новосибирский национальный исследовательский университет и Уральский федеральный университет имени Ельцина.

"Государство возьмет на себя все расходы на проживание и питание учеников, родители которых далеко не всегда могут обеспечить проживание ребят в крупных городах", - отмечается в Telegram-канале Правительства РФ.