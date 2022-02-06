Фельдшеры ФАПов в двух голышмановских деревнях получат внедорожники

18:36 05 февраля 2022
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Пять автомобилей NIVA TRAVEL получила Областная больница № 11 в Голышманово, два из них будут переданы в деревенские ФАПы городского округа, сообщает "Комсомольская правда –Тюмень".

"Автомобили предназначены для сельских фельдшерско-акушерских пунктов. У многих фельдшеров есть водительское удостоверение. Они сами будут управлять новым транспортом во время выездов на дом к маломобильным пациентам и жителям удаленных деревень. Первый внедорожник в ближайшее время отправим на Боровлянский ФАП, второй планируем выделить фельдшеру в село Медведево", - рассказал главный врач Областной больницы № 11 Алексей Белов.

Оставшиеся три автомобиля будут переданы в больницы Аромашевского, Омутинского и Юргинского районов, входящие в состав ОБ-11.

В течение 2022 года сельским медикам обещают закупить еще 15 автомобилей LADA Largus. Обновление автопарка проводится в рамках программы модернизации первичного медицинского звена национального проекта "Здравоохранения", чтобы обеспечить доступность медуслуг.

Теги: Аромашево , Голышмановский район , национальный проект Здравоохранение , Омутинское , Юргинский район
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