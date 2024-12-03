Более 25 млрд рублей за шесть лет израсходовала Тюменская область по нацпроекту "Здравоохранение"

Тюменская область активно модернизирует и развивает региональную систему здравоохранения, только с 2019 по 2024 год из разных источников финансирования на реализацию мероприятий по одноименному национальному проекту было направлено больше 25 миллиардов рублей, сообщил глава региона Александр Моор.

Обсуждение реализации нацпроекта, а также обеспечения доступности медуслуг, прошло на семинаре "Здравоохранение страны: сегодня и завтра", который провела заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. Она заявила, что президент Путин поручил обеспечить рост продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году. "Люди – это самое главное в нашей стране. Именно этот приоритет мы заложили в новые нацпроекты "Продолжительная и активная жизнь" и "Новые технологии сбережения здоровья". Важно предотвратить заболевание, работать с гражданином до того, как он будет нуждаться в операции или сложном комбинированном лечении", – акцентировала Голикова.

Комментируя рассмотренные на семинаре вопросы, Моор отметил, что 25 миллиардов рублей из регионального, федерального бюджетов и фонда ОМС были направлены на обновление материально-технической базы медучреждений, строительство новых зданий для них, закупку медоборудования. За несколько лет в региональное здравоохранение пришли работать свыше двух тысяч специалистов. Ежегодно высокотехнологичную медицинскую помощь в регионе получают примерно двадцать тысяч человек. За последние три года средняя продолжительность жизни в области поднялась с 70 до 74 лет.