В Тюменской области не зарегистрированы заболевания омикрон-штаммом коронавируса

12:41 18 января 2022
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В Тюменской области не зарегистрировано случаев заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщает Информцентр правительства региона со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

"Для граждан, прибывающих из рисковых стран, предусмотрена 14-дневная изоляция, а также организовано тестирование на COVID-19. Прямых рейсов в Тюмень из стран неблагополучных в эпидемиологическом отношении по новому штамму COVID-19 нет", - отмечается в сообщении. 

Ранее отмечалось, что в УрФО уже выявлены первые случаи заболевания омикрон-штаммом коронавируса: заражения зафиксированы в Свердловской и Челябинской областях. 

Теги: коронавирус , омикрон , Свердловская область , Челябинск
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