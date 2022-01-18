В Тюменской области не зарегистрированы заболевания омикрон-штаммом коронавируса

В Тюменской области не зарегистрировано случаев заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщает Информцентр правительства региона со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

"Для граждан, прибывающих из рисковых стран, предусмотрена 14-дневная изоляция, а также организовано тестирование на COVID-19. Прямых рейсов в Тюмень из стран неблагополучных в эпидемиологическом отношении по новому штамму COVID-19 нет", - отмечается в сообщении.

Ранее отмечалось, что в УрФО уже выявлены первые случаи заболевания омикрон-штаммом коронавируса: заражения зафиксированы в Свердловской и Челябинской областях.