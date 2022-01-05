В Тюменской области успешно работают геронтологические программы

В Тюменской области успешно внедряются программы геронтологической направленности, по обучению основам активного долголетия (мастер-классы по обучению правильному питанию, самостоятельному контролю своего здоровья, физической активности и т.п.), социально-психологическому сопровождению. В 2021 году были внедрены несколько таких технологий. Это, прежде всего, оздоровительный курс "Академия доброго здоровья", слушателями которого стали более 1500 подопечных "Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации" (далее Геронтологический центр).

Более двухсот представителей старшего поколения опробовали другую технологию — прошли оздоровительный курс медицинской реабилитации и психологического сопровождения "Восстановление после COVID-19".Большую роль сегодня играют стационарозамещающие технологии. К примеру, в реализацию технологии "Стационар на дому" в 2021 году были включены 36 организаций (34 – некоммерческие). За год они оказали помощь более чем 700-м человек. Все они пожилые люди и инвалиды, нуждающиеся в постоянной посторонней помощи, не способные к самообслуживанию, в том числе находящиеся на постельном режиме. Во всех муниципальных образованиях региона реализуется технология "Приемная семья для пожилых и инвалидов" – в 2021 году в таких приемных семьях живут свыше 300 пожилых тюменцев, в том числе инвалидов.20 тюменских организаций работают по технологии "Санаторий на дому" - за год комплекс индивидуальных оздоровительных мероприятий получили более 250 человек. В Тюмени на базе Геронтологического центра действует отделение дневного пребывания для пожилых людей с выраженными когнитивными нарушениями. В будние дни пациенты здесь находятся с 9.00 до 16.00 часов, их кормят, организуют доставку в отделение и обратно с сопровождением специалиста. Это дает возможность разгрузить родственников, сохранить возможность полноценно работать, и при этом, жить вместе со своими старшими родственниками. В течение 2021 года в отделении помогли таким образом более 50 человек.

По материалам департамента социального развития Тюменской области