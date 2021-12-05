В Тюмени запускают специальный новогодний маршрут

Специальный новогодний маршрут "Чудо возле дома" будет открыт с 6 декабря. Для прохождения необходимо написать чат-боту в Telegram, участники смогут узнать добрый истории тюменцев и получить подарки.

В маршрут вошли истории из жизни тюменцев, которые ассоциируются у них с понятием "чудо". Например, можно услышать рассказ о работе снегурочкой, о новой детской площадке, о первой встрече, переросшей в крепкий брак и о дружбе между соседями. Маршрут универсальный: каждый может пройти его в своем дворе. Помимо новогодних историй тюменцы также смогут получить подарок.

"Нам нравится создавать новогоднее настроение и находить волшебство в каждой истории. Поэтому мы запускаем специальный маршрут в преддверии Нового года, а еще готовим 5 особенных боксов с сюрпризами", — поделилась менеджер проекта "Мартин, проводи" Виктория Киселева.

Чтобы пройти маршрут, нужно ввести в строке поиска Telegram @KontoraMartin_bot и выбрать "Чудо возле дома". Приз получит тот, кто пройдет маршрут и найдет на нем подсказку. Также можно внимательно следить за сторис в Instagram-аккаунте мультицентра "Контора пароходства", пишет "Мой портал".