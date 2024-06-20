В Тюмени появится новый автобусный маршрут до озера Круглое

В Тюмени с 22 июня запускают новый муниципальный маршрут регулярных перевозок № 12 "ЖДВ – озеро Круглое".

Схемой предусмотрено движение автобусов № 12 по следующим улицам: Первомайская, Дзержинского, 2-я Луговая, Щербакова, Газовиков, Алебашевская, Тимофея Кармацкого и до развязки на пересечении улиц Мельникайте – Дружбы в прямом и обратном направлениях, по улицам Челюскинцев и Ленина в обратном направлении.

По маршруту запустят 4 автобуса вместимостью до 109 пассажиров. Специалисты МКУ "Тюменьгортранс" будут осуществлять мониторинг наполняемости транспортных средств, при необходимости их количество будет увеличено.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.