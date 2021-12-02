У студентов ТюмГУ есть шанс попасть на стажировку в лучший технопарк страны

Самые успешные участники деловой технологической игры "Построй компанию. Продай компанию", которая пройдет 3 декабря в ТюмГУ, будут приглашены к участию в отборе на оплачиваемую предпринимательскую практику в группе компаний "ТехноСпарк", сообщили в вузе.

Игра "Построй компанию. Продай компанию" разработана на основе исследований европейских инновационных центров предпринимательства в странах Европы. В разработке приняли участие директор группы компаний "ТехноСпарк" Денис Ковалевич и научный куратор Петр Щедровицкий: его концепция разделения труда заостряет вопросы в сценарии игры. "Построй компанию. Продай компанию" – базовый формат кадрового отбора и рекрутинга для российской сети "ТехноСпарка" из 15 наноцентров.

Игра будет длиться девять часов, за это время участники должны пройти путь от идеи создания бизнеса до продажи компании. Через разбор деловых ситуаций из реального бизнеса, они прокачают предпринимательские компетенции и проанализируют последствия, чтобы избежать их в жизни.

В ТюмГУ отмечают, что стажировка в "ТехноСпарке" может стать основой для выпускной квалификационной работы. В течение 2020–2021 учебного года в хай-тек стартапах компании побывали уже несколько студентов университета.