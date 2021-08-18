На гаражах по улице Герцена появится стрит-арт

Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени

Совсем скоро улицу Герцена украсит новый арт-объект. С инициативой облагородить внешний вид стены гаражного кооператива у дома 86/2 по улице Герцена выступил Тюменский областной совет ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Идею украсить сооружение уличной живописью поддержали в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

Первостепенную задачу – покраску стену в нейтральный цвет решили корпоративные волонтеры компании "Газпромнефть – Ямал". В настоящее время идет работа по созданию картины, в которой приняли участие и юные тюменцы – участники творческой бригады "Кураж" из "Отрядов мэра".

"Я впервые рисую на стенах в таких масштабах. Этот вид творчества — не только способ самовыражения, но избавления от стресса. Я рада, что и наша бригада приложила руку к украшению города. Тюмень на глазах становится ярче, а подобная уличная живопись однозначно лучше, чем серые стены. Думаю, что стоит развивать у нас стрит-арт, делать его частью городского пространства", - поделилась участница бригады "Кураж" Мария Чулкова.

"Идея создания арт-объекта и его воплощение заслуживают большого уважения. Нашему городу определенно не хватает уличной живописи. Я бы с радостью приняла участие и в других подобных творческих проектах", — добавила мэровец Дарья Родионова.

О замысле уличной картины рассказала ее автор — художник, арт-директор творческого объединения "Груша" Мария Волкова: "Здорово, что юные тюменцы с интересом подключаются к творчеству во благо и во имя красоты своего города. Это здание было объектом неконтролируемого творчества так называемых свободных художников. И, чтобы фасад обрел полноценный вид с единым замыслом, было решено написать здесь картину. Работа называется "Связь поколений". Идея ее создания пришла мне 4 года назад, все это время эскиз лежал в столе. Замысел картины в том, что жизнь циклична: весна переходит через лето в осень. Юная девушка символизирует весну, а бабушка – это осень. Они обе по-своему милы. Образы мне хотелось сделать добрыми, приветливыми, светлыми именно эти качества делают человека прекрасным в любом возрасте. Здесь есть и другой смысл: жизнь непрерывна благодаря множеству связей: связи поколений, родовой связи, передачи знаний и опыта, связи человека с природой. Надеюсь, наша картина будет напоминать горожанам и гостям об этих важных вещах".

Полюбоваться новым арт-объектом можно будет уже в ближайшее время — на днях работа над картиной будет закончена.