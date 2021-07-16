Тюменские школьники участвуют в финале "Больших вызовов"

Четверо тюменских школьников принимают участие в Научно-технологической проектной образовательной программе "Большие вызовы", которая проходит в "Сириусе".

В числе 400 ребят со всех регионов в программе участвуют тюменцы Алексей Тарасов, Анастасия Меньщикова, Сергей Вешкурцев и Дарья Кузнецова.

До 28 июля ученики под руководством лучших педагогов страны будут выполнять проекты по 12 направлениям, приоритетным для научно-технологического развития России: от агробиотехнологий до искусственного интеллекта.

Чтобы получить приглашение, участники проходили серьезный конкурсный отбор: сначала на региональном или дистанционном этапах конкурса, потом на заключительном этапе, где им предстояло принять участие в тестировании, написать эссе, пройти индивидуальное собеседование и защитить свои проекты.

Например, проект Алексея Тарасова представляет из себя водородный транспортный комплекс для освоения северных территорий. Юноша разработал 3D-модели и создал прототип вездехода в масштабе 1:10. В качестве энергетической установки Алексей остановился на водородном топливном элементе, а для заправки предложил гибрид ветрогенератора и электролизера для выделения водорода.

Работа Дарьи Кузнецовой посвящена химии нефти. В ней изучались физико-химические параметры, биомаркерные параметры и проводилась примесь пробы для установления генезиса пробы нефти. "Получилось, что исследуемая нефть образовывалась в морской восстановительной обстановке, а коллектор был сложен известняками. На основании этих данных можно предположить, что материал был из Волго-Уральской или из Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции", – пояснила школьница.

Сергей Вешкурцев смог оценить влияние автомобильного транспорта на состояние атмосферного воздуха города Тюмени. Его исследование показало, что ведущая роль в загрязнении воздуха принадлежит легковым автомобилям, 1 место в выбросах занимает оксид углерода, а пробы снежного покрова токсичны для живых организмов. Анализ характера расположения строений и изучение метеоданных за 5-летний период подтвердили, что преобладающее направление ветра в городе отклоняется по отношению к показателям за чертой города, в 2 раза снижена его скорость и, как итог, ветровой перенос слабо влияет на распространение загрязнителей и самоочищение воздуха.

Работа Анастасии Меньщиковой посвящена развитию юного поколения в активно развивающемся направлении дронов и беспилотных систем. "Мой проект – это обучение, так называемая база знаний, которую я делаю доступнее для молодого перспективного населения", – подчеркнула девушка.

В "Сириусе" все участники распределены для работы по разным направлениям. Итоговая конференция "Больших вызовов" состоится 27-28 июля, на ней каждая команда представит результат своей работы.

В Тюменской области отборочные туры и региональный этап конкурса проводит Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей "Новое поколение".