Тобольские школьники успешно сдают ЕГЭ

Средний балл ЕГЭ в Тобольске в 2020 году превысил показатели предыдущего года по 10 предметам. Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев на заседании городской думы.

Пять выпускников получили максимальный балл по русскому языку, географии, математике и информатике. Более 80 баллов набрали 237 выпускников. 46 обучающимся за высокие достижения была назначена выплата стипендии главы города.

1 сентября прошлого года за парты сели 16 тыс. 176 ребят, из которых почти 80% имеют возможность получать общее образование в профильных классах. Успешно реализуются региональные проекты "Успех каждого ребенка" и "Кадры для цифровой экономики", проводятся курсы по робототехнике, направленные на развитие инженерного мышления, пишет "Тюменская линия".