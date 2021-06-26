Тюменский диетолог дала советы по снижению веса

Ограниченное питание не сможет превратить тело человека, страдающего ожирением, в фигуру мечты за 10 дней или месяц. По словам тюменского диетолога Елены Дородневой, для правильного похудения необходимо применить целый комплекс мер, которое благотворно повлияет на здоровье всего организма.

"Диета – это ограничение не только количества, но и качества пищи. Некоторые диеты носят временный характер и разрабатываются для достижения конкретной цели (например, минус 10 килограммов за 10 дней). Существует огромное количество различных диет, из которых люди, как правило, выбирают ту, что поможет похудеть быстрее. Но в таких случаях после снижения веса через какое-то время человек снова поправится", - прокомментировала Елена Феликсовна.

Как отметила врач-эндокринолог, краткосрочные диеты малоэффективны. Потому что похудеть на них можно, но удержать вес не удается практически никогда. Как правило, происходит набор еще большей массы тела. Эффект от диеты будет при долгосрочном выполнении определенных ограничений, пишет "Мегатюмень".