Роспотребнадзор советует в ноябре есть сезонные овощи, гранаты и хурму

Эксперты Роспотребнадзора представили список сезонных овощей, фруктов, ягод и зелени, которые должны быть на столе в преддверии морозов.

Чтобы насытить организм витаминами и легче пережить короткие световые дни в рацион нужно включить сезонные овощи: картофель, батат, топинамбур, тыкву, огурцы, помидоры, сладкий перец, патиссоны, кабачки, репчатый лук, лук-порей, чеснок, стручковую фасоль, морковь, свеклу, брюкву, пастернак, турнепс, репу, хрен, корень сельдерея, редьку, цикорий и все виды капусты. не забывайте про шпинат, петрушку и руколу.

Из фруктов в ноябре особо полезен сладкий гранат. Его плоды благотворно влияют на сердечно-сосудистую, мочеполовую и эндокринную систему, пищеварение, состояние кожи и полости рта. В гранате высокая концентрация кислот (янтарная, лимонная, винная, яблочная, борная и щавелевая), много витаминов В5, В6, В12, К. Кроме того, фрукт полезен для женщин, особенно в период менопаузы.

Еще одна "витаминная бомба" ноября – хурма. В ней много витамина В5 (пантотеновая кислота), который помогает синтезировать жирные кислоты, холестерин, гемоглобин, влияет на обмен жиров, углеводов и белков, стимулирует работу надпочечников. Также в хурме есть другие витамины группы В, А, С, калий, кальций, магний, железо, йод, кобальт, хром.

И это далеко не все полезные продукты последнего осеннего месяца. Ноябрь еще и сезон сочных мандаринов, апельсинов, грейпфрутов и киви; все еще продается айва. Не пренебрегайте и нашими традиционными фруктами: яблоками, грушами, сливой. Из ягод выбирайте инжир, фейхоа и клюкву.

Больше полезной информации можно узнать в проекте Роспотребнадзора о здоровом питании, там же можно найти Книгу рецептов.

Включайте в свой рацион сезонные продукты, запасайтесь витаминами — и будете здоровы.