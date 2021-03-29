В Тюмени в четвертый раз пройдет "Морфология улиц"

Фото: пресс-служба фестиваля "Морфология улиц"

Сегодня начался прием заявок на четвертый фестиваль уличного искусства "Морфология улиц" в Тюмени. Участниками станут художники со всей России, тема фестиваля — "Синестезия". Итогом фестиваля станут 15 стрит-артов и обновленный арт-квартал на Северной, 11 и Северной, 9.

С 12 по 25 июля художники будут создавать работы о восприятии, в котором состояния, явления, понятия и символы наделяются дополнительными качествами. Например, цветом, запахом, текстурой, вкусом, геометрической формой, звуковой тональностью или положением в пространстве. Шорт-лист из 13 участников объявят в социальных сетях проекта 17 мая. Еще две работы оставят на улицах города приглашенные эксперты.

Также на Северной, 11 и Северной, 9 организаторы обновят арт-квартал вместе с художниками-участниками фестиваля.

Помимо фестиваля пройдет образовательная программа с 24 апреля по 29 мая в офлайне для художников и горожан. Федеральные спикеры — кураторы, продюсеры, художники — расскажут, как исследовать город, взаимодействовать с ним, понимать уличное искусство, и узнают, зачем оно нужно.

30 июня и 1 июля состоится лагерь для волонтеров. Участники познакомятся с историей уличного искусства, терминологией, научатся подготавливать стены для художников, писать релизы и брать интервью. По итогам будет сформирована группа волонтеров для работы на фестивале.

Чтобы принять участие в качестве художника, необходимо зарегистрироваться на сайте морфологияулиц.рф до 11 мая включительно. Эксперты будут смотреть на портфолио и опыт реализации эскизов на объектах малых и больших форм. Трансфер и проживание в Тюмени оплачивает организатор.