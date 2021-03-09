В больнице Нижней Тавды выстроена система логистики пациентов

В поликлинике Областной больницы №15 (с. Нижняя Тавда) выстроена интуитивно понятная система логистики пациентов. При входе их встречают администраторы, просят надеть бахилы и обработать руки санитайзером, измеряют температуру и, конечно, консультируют. На стенах – стенды со стрелками и пояснениями, даже цвет стен помогает сориентироваться по отделениям.

Как сообщили в пресс-службе ОБ №15, молодые пациенты проходят к терминалу электронной очереди или напрямую к кабинету врача. Пожилых провожают к нужному месту. Новая навигация помогает найти нужного специалиста. На стенах расположились стенды со стрелочками и пояснениями, а на полу – разноцветные линии. Взрослая поликлиника выдержана в сине-голубой цветовой гамме, женская консультация в розовой. Стены детской поликлиники отличает не только зеленая палитра, но и веселые лесные звери, нарисованные тюменской художницей Светланой Кузевановой. Здесь также есть бизиборды (игровые доски) и игрушки, развивающие мелкую моторику. Но главное, новинка – интерактивный экран, полный обучающих игр.

"Я довольна тем, что на экране развивающие игры. Нам скоро в школу. А здесь и цифры можно запоминать, и буквы, и читать по слогам научиться. А главное, дети не скучают. Только представьте, каково это, когда трем маленьким детям нечем заняться? Начинается или шумная беготня, или капризы. Но в нашей поликлинике этой проблемы просто нет!", - поделилась мама трех дошкольников Екатерина.