Тюменские НКО в сфере образования развиваются благодаря системе господдержки

В Тюменской области сформирована система господдержки социально ориентированных некоммерческих организаций, включая частные детские сады и индивидуальных предпринимателей, занимающихся дошкольным образованием. Они имеют доступ к финансированию как в части выполнения госстандарта на образовательную деятельность, так и в части присмотра и ухода за детьми наравне с бюджетными организациями.

Как рассказала заместитель директора департамента образования и науки Тюменской области Ирина Конончук, всего в регионе действуют 64 частных детских сада, которые посещают около 4,1 тыс. ребят, преимущественно это малыши раннего дошкольного возраста. Некоммерческий сектор помогает обеспечить таких детей местами. 49 организаций получают за оказание услуг средства из регионального и муниципального бюджетов, из них 38 имеют лицензию не только на присмотр и уход, но и на дошкольное образование.

В 2020 году семь организаций подали заявку на грантовую поддержку, направленную на создание дополнительных мест для детей до трех лет. Благодаря этому было открыто 110 дополнительных мест для малышей. В планах департамента - поэтапно увеличивать финансирование негосударственных учреждений.

Начальник управления дополнительного образования и воспитания департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Оксана Савинова сообщила, что над привлечением сектора НКО к оказанию услуг дополнительного образования в ведомстве работают с 2017 года. Только в 2020 году учреждения получили 30 лицензий по допобразованию детей и взрослых, около 60 организаций системно взаимодействуют с органами исполнительной власти и муниципалитетами, получают поддержку из бюджета. Сам департамент оказывает НКО методическую и информационную поддержку, помогает развивать инфраструктурные сервисы. Всего с 2018 года было поддержано 13 программ СО НКО, они оказали жителям почти 1 тыс. 600 услуг допобразования.

Помимо финансовой, общественникам регулярно оказывают имущественную и ресурсную поддержку. 26 организаций получают постоянную помощь и возможность использования помещений на базе госучреждений для предоставления услуг или проведения своих мероприятий. С 2020 года в Тюменской области запущена информационная платформа "Электронное дополнительное образование", где представлена вся палитра возможностей для жителей региона. Сейчас на ней присутствуют 120 организаций, из них девять СО НКО. Пользователь может выбирать из почти 3 тыс. программ допобразования, пишет ИА "Тюменская линия".