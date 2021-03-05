Тюменцы могут подать документы через новый онлайн-сервис кадастровой палаты

Федеральная кадастровая палата Росреестра 1 марта 2021 года официально запустила онлайн-сервис для подачи заявок на выездное обслуживание по всей России. Воспользоваться услугой могут граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели из всех регионов страны.

Ключевая особенность нового сервиса – удобство подачи заявок на оказание услуг по выездному обслуживанию, эффективность и быстрота их обработки. Теперь заявитель может самостоятельно подать заявку, выбрав удобные для него дату и время получения услуги и осуществить оплату на сайте с помощью банковской карты.

Кроме того, владельцы личного кабинета будут иметь ряд преимуществ: возможность получения уведомления о подтверждении принятия заявки и ее оплаты, изменения или отмены созданной заявки, а также получить оперативную обратную связь со специалистами, организующими оказание услуг.

Посредством сервиса можно оформить следующие заявки:

- на выезд к заявителю с целью приема заявлений о кадастровом учете и (или) регистрации прав и прилагаемых к ним документов, заявлений об исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН);

- на выезд к заявителям с целью доставки запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, и прилагаемых к ним документов к месту оказания государственных услуг;

- на курьерскую доставку заявителям документов, подлежащих выдаче по результатам рассмотрения запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН.