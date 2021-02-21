Тюменцы открывают сезон дачной рассады на подоконниках

Известная тюменская бабушка-блогер Ольга Тихонова заявила в соцсетях, что открыла посадочный сезон рассады на подоконниках. Местным дачникам она советует уже сейчас высаживать сладкий перец на рассаду, а на март планировать посадку томатов.

В своем блоге тюменка получила множество вопросов от подписчиков о том, какие сорта тех или иных растений она сажает на рассаду. Дачница рассказала, что лук она садила даже зимой, сорта Штуттгартен ризен, Стурон. Уже посажен сладкий перец сортов Злата Прага, Тавиньяно, Арчи. Рядом с ним растут баклажаны сорта Северный индиго.

По ее словам, в марте нужно проводить посадку томатов. Любимым для нее является сорт томатов Увертюра. Однако в планах поэкспериментировать с другими видами: Ваше благородие (черри), Золотой арфей, Фиолетовое сердце, а также Сокровище инков.

Третий год подряд Ольга Ивановна будет сажать огурцы сортов Сибирская гирлянда, Доломит, Клавдия, так как они приносят стабильно хороший урожай. Но необходимо следить и за новинками: разрабатывается много разных интересных сортов, устойчивых к заболеваниям, пишет "Тюменская область сегодня".