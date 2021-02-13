Врачи в Ишиме помогли 87-летней бабушке с серьезным переломом бедра

В Областной больнице №4 в Ишиме врачи вернули возможность ходить пожилой пациентке с серьезным переломом бедра. При лечении был использован проксимальный бедренный стержень ("гвоздь"), с помощью которого зафиксировали отломки кости в поврежденной конечности.

Как сообщили в пресс-службе ОБ №4, 87-летняя жительница Ишима поступила в больнице с закрытым оскольчатым переломом верхней трети бедренной кости. Такую травму она получила из-за неудачного падения. Известно, что для пожилых людей такие травмы особенно опасны. Однако в современной медицине разработаны различного вида фиксаторы, которые позволяют человеку встать на ноги уже через 1-2 дня после оперативного лечения.

"Операция малотравматичная, проводится на специальном рентгенпрозрачном операционном столе с применением передвижного рентгеновского аппарата, который позволяет на мониторе видеть изображение перелома и ход операции", - прокомментировал заведующий травматологическим отделением ОБ №4 Анатолий Киприн.

По его словам, применение проксимального бедренного гвоздя (PFN) спасло ни один десяток жизней. Ранее при таких переломах у пожилых людей приходилось делать большие травматичные разрезы и устанавливать пластины. Новая технология позволяет избежать больших кровопотерь, а восстановление происходит значительно быстрее.

После недельного пребывания в больнице 87-летняя пациентка отправится домой.