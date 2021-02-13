Полмиллиона выплатят тюменке, поскользнувшейся на тротуаре

Ленинский районный суд Тюмени взыскал с организации 550 тысяч рублей в пользу женщины, которая травмировалась на скользком тротуаре.

Инцидент произошел 23 февраля 2017 года. Жительница Тюмени, проходя возле дома № 156 по улице Республики, поскользнулась на тротуаре и упала. Женщине диагностировали закрытый перелом костей правой голени, причинивший тяжкий вред здоровью.

В марте 2020 года женщина обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред, в суд был направлен иск.

Было установлено, что ответственным за уборку придомовой территории являлось ООО ДСК "Запсибдорстрой".

Суд вынес решение о взыскании с организации в пользу тюменки 550 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.