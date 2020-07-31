В Тюмени "Красное&Белое" выплатит компенсацию травмировавшейся покупательнице

14:30 31 июля 2020
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Фото: pixabay.com

Тюменский районный суд вынес решение об удовлетворении иска жительницы села Онохино Тюменского района, которая получила травму на крыльце магазина.

27 декабря 2019 года женщина вышла из магазина "Красное&Белое" в селе Онохино, спускаясь по ступенькам,  она поскользнулась и упала. Пострадавшая получила серьезную травму правой ноги.

В мае 2020 года она обратилась в Тюменский районный суд с иском к торговой компании ООО "Альфа Тюмень" о компенсации  морального вреда в сумме 200 тыс. рублей. 

Представитель ответчика  отрицал факт получения покупательницей травмы на крыльце магазина. Однако допрошенные в суде два свидетеля это подтвердили.

Суд вынес решение о взыскании с торговой компании в пользу истицы 200 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Теги: иск , травмы
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