В Тюмени "Красное&Белое" выплатит компенсацию травмировавшейся покупательнице

Тюменский районный суд вынес решение об удовлетворении иска жительницы села Онохино Тюменского района, которая получила травму на крыльце магазина.
27 декабря 2019 года женщина вышла из магазина "Красное&Белое" в селе Онохино, спускаясь по ступенькам, она поскользнулась и упала. Пострадавшая получила серьезную травму правой ноги.
В мае 2020 года она обратилась в Тюменский районный суд с иском к торговой компании ООО "Альфа Тюмень" о компенсации морального вреда в сумме 200 тыс. рублей.
Представитель ответчика отрицал факт получения покупательницей травмы на крыльце магазина. Однако допрошенные в суде два свидетеля это подтвердили.
Суд вынес решение о взыскании с торговой компании в пользу истицы 200 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
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