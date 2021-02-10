Чемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia в Тюмени стартует 28 февраля

Фото предоставлено департаментом труда и занятости населения

VIII Открытый Региональный Чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Тюменской области пройдет в Тюмени и Тобольске с 28 февраля по 5 марта.

В конкурсе участвуют студенты образовательных организаций среднего профессионального образования и молодые рабочие младше 22 лет. В некоторых компетенциях свое мастерство продемонстрируют и юниоры в возрасте 16 лет и моложе. Также в рамках чемпионата состоятся соревнования по направлению "Навыки мудрых". Здесь будут состязаться профессионалы старше 50 лет, сообщают организаторы.

Соревнования будут проходить более чем по 40 компетенциям, в том числе ремонт авто- и сельхозтехники, кулинария, ветеринария, отделка помещений и многое другое.

Цель чемпионата – популяризация рабочих профессий, повышение статуса и качества профессионального образования, обеспечение необходимой мотивации к профессиональному самоопределению, личностному и профессиональному росту жителей региона, сообщили в областном департаменте труда и занятости населения.

Чемпионат проводится при поддержке Правительства Тюменской области. GOLD партнеры: Акционерное общество "СУЭНКО" и группа компаний "Автоград".