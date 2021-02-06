Тюмень за день: 5 февраля

18:05 05 февраля 2021
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Тюменцев предупреждают о сильном ветре и похолодании

По данным Тюменского гидрометцентра, в это воскресенье, 7 февраля, в Тюмени ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.

Тюменским ресторанам разрешили работать в ночные часы

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил на своих страницах в соцсетях о частичном снятии ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса.

В Фонде соцстрахования рассказали о размерах социальных пособий по материнству и от несчастных случаев

В Тюменской области с 1 февраля размеры социальных пособий по материнству и от несчастных случаев на производстве выросли на 4,9%

Теги: Тюмень за день
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