Тюмень за день: 5 февраля

Тюменцев предупреждают о сильном ветре и похолодании

По данным Тюменского гидрометцентра, в это воскресенье, 7 февраля, в Тюмени ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.

Тюменским ресторанам разрешили работать в ночные часы

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил на своих страницах в соцсетях о частичном снятии ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса.

В Фонде соцстрахования рассказали о размерах социальных пособий по материнству и от несчастных случаев

В Тюменской области с 1 февраля размеры социальных пособий по материнству и от несчастных случаев на производстве выросли на 4,9%