Пятиклассники из Упорово будут углубленно изучать биологию и агрономию

Центр реализации молодежных программ в Упорово запустил работу отделения селекции растений в этом учебном году. Там пятиклассники из местной школы будут изучать биологию и агрономию по углубленной программе.

Биология в школе заинтересовала ребят, а обучение в Центре реализации молодежных программ дает возможность освоить материал быстрее и в большем объеме. Теория преподносится в интересном формате, знания закрепляются занимательной практикой.

Перейдя в шестой класс, они продолжат изучать селекцию и ботанику, а в старших классах приступят к разработке индивидуальных проектов в растениеводстве, пишет ИА "Тюменская линия" со ссылкой на местный телеканал.

Техническая база для занятий предоставлена упоровской школой, обучение послужит толчком к ранней профориентации школьников. В планах учителя отделения селекции - посещение агрофирмы, где специалисты продемонстрируют подросткам свои опыты на растениях.