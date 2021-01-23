Благотворительный фонд в Голышманово получил субсидию на реализацию проектов

Субсидии размере 4 млн 467 тыс. рублей получит благотворительный фонд "Наше время" в 2021 году от администрации Голышмановского городского округа на реализацию проектов и поддержку НКО.

Как рассказала директор фонда "Наше время" Ольга Бадрызлова, в округе продолжится проведение конкурсов, а также работа "Ресурсного центра" по программе поддержки СО НКО.

"Готовим к запуску образовательный курс по социальному проектированию "Основной подход к разработке социального проекта" для учащихся 9-11 классов и агропедколледжа. Задача - привлечь к проектной деятельности больше молодёжи. После прохождения курса ребята создадут свои проекты, которые наш фонд поддержит сертификатами. Приглашаем некоммерческие организации и активных граждан принять активное участие", - отметила она.

Отметим, на финансовую поддержку проектов из бюджета Голышмановского городского округа выделено 2 млн 417 тыс. рублей. На реализацию программы "Создание условий для массового отдыха и содержательного досуга населения по средствам организации и проведения цикла культурно-массовых мероприятий на открытых площадках" направят еще 2 млн 50 тыс. рублей. В общей сложности сёлах, деревнях и посёлке организуют около 15 мероприятий с участием около 7 тыс. человек, пишет ИА "Тюменская линия".