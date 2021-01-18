Работающие пенсионеры могут уйти на больничный до 28 февраля

В Тюменской области до 28 февраля продлен режим самоизоляции для граждан 65 лет и старше. Работающие пенсионеры, у которых нет возможности выполнять трудовые обязанности не выходя из дома, могут оформить больничный лист с 16 января по 28 февраля 2021 года.

Обращаться в медицинскую организацию для его получения и заполнять какие-либо документы не нужно, сообщила руководитель регионального отделение Фонда социального страхования Динара Поштаренко. Больничный будет выдаваться на основе данных, предоставленных работодателями в Тюменское региональное отделение Фонда социального страхования. Пособие граждане получат напрямую из средств фонда. На период действия электронного больничного такие работники должны соблюдать карантинный режим, не покидать места пребывания.

"Сроки самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше дополнены периодами: с 16 по 29 января, с 30 января по 12 февраля, с 13 по 26 февраля и с 27 по 28 февраля. Работадателям необходимо за вышесказанный периоды передать электронные реестры сведений в систему Фонда социального страхования РФ", - отметила Поштаренко.

Дистанционно больничный листок оформляется только для работающих граждан 65 лет и старше. Иные категории граждан, в том числе с хроническими з-заболеваниями, могут оформить больничный лист в обычном режиме: при посещении врача в поликлинике либо при вызове врача на дом.