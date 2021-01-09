Тюменские семьи получают стартовую помощь на основании социальных контактов

Более 350 малообеспеченных семей Тюменской области в 2020 году получили стартовую помощь в рамках системы оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта. Деньги выделяются безвозмездно для повышения уровня и качества жизни семей, выхода их на самообеспечение, например, при открытии ИП.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, эта технология в регионе применяется с 2006 года, с 2010 года – на основании социального контракта. Изначально помощь на основании социального контракта предоставлялась для развития личного подсобного хозяйства или на организацию предпринимательской деятельности.

С 2019 года на пилотных площадках, а с 2020 года и во всех муниципальных образованиях введены новые виды помощи на основании этого инструмента. Так, денежная выплата предоставляется для оплаты профессионального обучения, общая продолжительность которого составляет не более 6 месяцев. А также для обеспечения первоочередных нужд человека, его семьи в период прохождения им профобучения или в период поиска работы. В последнем случае обязательное условие - регистрация в качестве безработного при содействии государственного учреждения службы занятости, и выдается помощь на срок не более 90 календарных дней.

Средства предназначены для приобретения товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, для лечения, профилактических медицинских осмотров, в целях стимулирования ведения здорового образа жизни, для обеспечения потребности в товарах и услугах дошкольного и школьного образования.