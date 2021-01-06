Тюменские хирурги проводят малоинвазивные операции детям по собственной технологии

Фото пресс-службы ОКБ №2

Около 3000 операций детям с рождения и до 18 лет проводят в течение года в отделении детской хирургии №1 Областной клинической больницы №2 в Тюмени. Желая улучшить качество жизни юных пациентов, врачи стали авторами пяти патентов, разработав технику малоинвазивных вмешательств для хирургического лечения наиболее частых патологий.

Как сообщила пресс-секретарь ОКБ №2 Ирина Ющенко, хирургическое лечение детей проводят при различных заболеваниях органов грудной, брюшной полостей и забрюшинном пространстве. Работой отделения руководит доктор медицинских наук, детский хирург высшей категории, главный детский хирург города Тюмени, заведующий кафедрой детской хирургии Тюменского государственного медицинского университета, председатель ассоциации детских хирургов Тюменской области Михаил Аксельров.

Под его началом коллектив активно внедряет в постоянную практику новые виды лечения, например, эндоскопические операции при коррекции пороков развития и заболеваний у детей. Разработаны авторские эффективные методики хирургического лечения. Ежегодно в отделении проводится около 600 операций при врождённой паховой грыже, 200 - по поводу гидроцеле и 150 - при крипторхизме. Практически все - без разрезов, через небольшие проколы, от которых вскоре не остается и следа.

"Операции по таким методикам занимают меньше времени, а дети после них практически не чувствуют боли, уже на следующий день могут ходить и даже выписаться из стационара домой", - отметил Михаил Аксельров.

Кроме того, в 2020 году Михаил Аксельров совместно с коллегами из Беларуси, Ставрополья и Кирова выпустил уникальное руководство "Кишечные стомы у детей". Отдельная глава посвящена эндоскопическим технологиям.